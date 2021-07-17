韓國女星秋瓷炫2015年認愛大陸男星于曉光，2017年登記結婚後，工作重心也轉移到大陸，雖然非本地人，但甜美又溫柔形象讓她累積不少人氣；而兩人一直是受矚目的中韓跨國夫妻，于曉光15日卻被拍到讓美女親密坐大腿，慘遭網友撻伐，今（17）日兩人也齊發道歉聲明，于曉光也為讓秋瓷炫傷心感到愧疚。

秋瓷炫和于曉光結婚多年，婚後育有一名寶貝兒子，兩人甜蜜形象也被視為跨國婚姻的模範夫妻檔，秋瓷炫過去回韓國上綜藝節目時，更大方分享維持感情之道，家事分工合作外，兩人還會私下學習對方語言，只為更加了解彼此；昔日兩人同台上節目聊到外遇一事，于曉光一度激動喊話「我死妳也死」，秋瓷炫問「可以讓我放心嗎？」，他也馬上安撫說「放心」。

秋瓷炫和于曉光是演藝圈跨國婚姻的模範夫妻檔。(圖/ 摘自秋瓷炫微博)

15日于曉光被拍到和美女過從甚密，讓她親密坐大腿玩手機。(圖/ 摘自微博)

豈料，羨煞眾人的模範夫妻檔卻疑似出現問題，15日陸媒《搜狐娛樂》拍到于曉光深夜現身酒吧，結束後還帶了一名美女離開，女方還親密地坐在他的大腿上玩手機，互動過從甚密；畫面流出後，大陸網友一面倒罵爆于曉光，心疼秋瓷炫。

于曉光發道歉聲明。(圖/ 摘自于曉光微博)

秋瓷炫道歉聲明仍替老公說話，讓不少網友心疼她。(圖/ 摘自于曉光微博)

今日稍早于曉光和秋瓷炫一起發布道歉聲明，于曉光為自己失格行為引起大眾誤會道歉，也稱已經反省了很多，「後悔不已」，並表示讓秋瓷炫傷心，他不知道該怎麼形容心中有多愧疚，也承諾將來會更加慎重；秋瓷炫在聲明中對於讓大家感到失望抱歉，但也替老公緩頰，「他輕率的舉動，我也責備和批評了他，曉光也在反思並且深深自責」。