中央「COVID-19公費疫苗預約平台」16日開打，許多民眾選擇預約施打莫德納疫苗，但疫苗數量仍舊不足。資深媒體人李艷秋對中央疫情指揮中心的說法提出4點問題，並指若真係疫苗不足，政府也應該坦承，並從平台中剔除莫德納的選項，否則恐引發民怨，她更指出，團結防疫最怕欺騙，恐怕最後大家會發現中央官員早就把第二劑打好打滿。

李艷秋今(17日)在臉書上表示，預約平台上單選莫德納的有400多萬人，加上已經注射第一劑的180萬人，直衝600萬劑，但她看到剩餘疫苗數量後認為，不但想打第一劑的人沒著落，還把第二劑施打的時間從原先4週延長為10至12週，指揮中心輕描淡寫的說，是根據WHO的研究，這就引起民眾的好奇：

1，根據哪個國家，什麼時候做的研究？

2，延後到12週保護力是會提升還是下降？各自的數據是多少？

3，保留第二劑給醫護、孕婦、機師是必要的，但要求他們4週打第二劑，這是否意味其實4週的保護力是最好的？

4，黃卡上原定的第二劑施打時間作廢了，這180多萬人完全不知何時再打第二劑，也沒有辦法回頭打AZ，混打不可行，該怎麼辦呢？

李艷秋指出，疫苗的專業門檻很高，但以台灣人追求新知和關注健康的程度，如果政府願意拿出目前國際研究的證據，國人一定願意了解並配合，但目前並沒看到更改第二劑施打時間的根據是什麼？

李艷秋認為，莫德納和輝瑞都是美國製造，美國CDC對這兩種疫苗的研究文章，不論深度及速度，應該都遠比WHO來得有公信力，而美國CDC的報告建議莫德納第二劑最多可以延長到6週，指揮中心的12週是否採用最新的國際研究？不妨公開透明，讓接種者清楚明白自己所面臨的風險或效用。

李艷秋直言，如果真正的原因是「後繼無苗」，也應該開誠布公，告訴一心痴等莫德納的民眾，趕快改換意願，並且把莫德納從平台選項中剔除，否則民眾照著政府的遊戲規則做了選擇，卻落得一場空，將是另一場民怨的大爆發，「既然要全民團結防疫，資訊清楚透明是關鍵，最怕的是矇混欺騙，最後被發現，在機密的掩蓋下，中央高官第二劑早就打好打滿了」。