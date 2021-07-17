斯洛伐克昨公布贈予台灣1萬劑疫苗，以感謝台灣去年捐贈70萬片口罩，而其中高雄捐贈30萬片。對此，國民黨高雄青工總會認為，高市府這批口罩有可能是以市庫公帑支應，市民應享有疫苗優先權，呼籲這1萬劑新冠肺炎疫苗，中央應與高雄市6、4分配。

高雄青工總會今指出，感謝斯洛伐克捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，不論是哪一種疫苗，對於現階段的台灣來說有如沙漠中的泉水，不然大有為的中央政府都買不到，編了預算可是最後要靠民間企業與他國捐贈台灣人民才能有疫苗施打，民進黨政府果然好棒棒。

高雄青工總會質疑，高雄市長陳其邁去年以高雄市政府名義捐贈印有高雄市市徽與布拉提斯拉瓦省省徽的口罩30萬片，加上中央的40萬片，換來所謂的口罩外交成績而捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，「原來政府無能，買不到疫苗，得持續靠他國捐贈疫苗，說好的超前部署呢」？

高雄市長陳其邁昨對於斯洛伐克捐疫苗深表謝意。（高市府提供）

高雄青工總會表示，既然這批是以市府名義又是印有市徽的口罩，有可能是以高雄市市庫的公帑支應，也就是使用高雄市民的納稅錢，如此高雄市民應該享有疫苗優先權。因此，呼籲這1萬劑新冠肺炎疫苗，中央應與高雄市6、4分配，撥予設籍高雄的市民施打，畢竟是用高雄市民血汗錢而換來的。

陳其邁昨對於斯洛伐克捐疫苗深表謝意，他直說，台灣身為世界公民的一環，在有能力時大力幫助其他國家，因此在台灣遭遇困難時，也受到國際民主社群，不管是美、日、立陶宛或斯洛伐克回饋台灣最實質、寶貴的援助，由此可見台灣長期累積的外交努力，也感謝所有國際友邦的關心及祝福。