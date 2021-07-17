有網友回應，原PO看到的「印記娃娃」不是「古曼童」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

泰國、越南、印尼等東南亞國家有一種嬰靈信仰是養「古曼童」，台灣近年也進了不少，除了外型可愛，傳聞可以求財求好運，但也傳說隨意棄養會反而會帶來災厄，畢竟那是「養小鬼」。就有一名媽媽在「爆怨2公社」發文問網友，她的妹妹拿了一個娃娃給孩子玩，本以為是芭比娃娃，但額頭上卻有一個「印記」，越看心裡越發毛，讓她不禁想問網友們：「這是否就是所謂的『古曼童』？」

原PO在貼文中說，她妹妹拿幾天拿一個娃娃給自己的女兒玩，一開始以為是芭比娃娃，結果把臉轉正一看，竟然是「古曼童」，當場轉頭瞪了妹妹一眼。

原PO氣得說：「真不懂我妹在想什麼，我女兒還那麼小，拿這種東西給她，後來問她什麼時候養的？她說沒有」。後來妹妹表示，這個娃娃不是「古曼童」，但問她是什麼東西、怎會額頭上還有個「印記」？

妹妹卻一直不肯說，只好發文問網友：「如果這不是古曼童，還有啥娃娃額頭上是有符號的？」。

此文引發網友熱議與回應：「不管是不是古曼童，只要這種娃娃我都看的心裡發寒⋯」、「妳太敏感了，沒人會傻的把自己古曼童給小孩玩」、「這個不是啊.....你想太多了！古曼童會畫全身，不會只畫額頭」、「好好笑，我以前也這樣給娃娃用原子筆畫過，就是像古裝電影的妝容一樣，很多喜歡在額頭畫一點造型而已。像圖片這樣啦！妳真的想太多！」