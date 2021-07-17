預約接種自16日開始施打，桃園各地接種預約相當踴躍，桃園市衛生局指出，截至17日大部分社區接種站預約率均達8、9成以上，但是大園國際高中接種站卻相對低很多僅6成左右，中壢區長鄭詩鈿更在臉書發文籲青埔居民可就近接種。

相對於桃園各地接種站8、9成的高預約率，位處青埔地區的大園國際高中接種站預約率卻僅6成6，關於低預約率，鄭詩鈿指出，應與青埔地區居民於網路預約時多習慣點選中壢行政區導致未看見位處大園行政區的大園國際高中接種站，才導致鄰近青埔地區的大園高中接種站預約率不高。

因大園國際高中接種站預約名額仍有很大空間，為提升接種效率，鄭詩鈿更在臉書上向青埔地區居民表示，市府為方便青埔地區鄉親預約施打，特別在鄰近青埔的大園國際高中設立社區接種站，並呼籲青埔地區的居民於網路上預約接種疫苗時行政區可點選大園區，即可於大園國際高中進行接種。