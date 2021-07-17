張忠謀直言台灣需要疫苗 柯文哲：1500萬劑BNT先進來再說吧

台積電創辦人張忠謀16日直言台灣疫苗不夠，而國民黨執政縣市要買疫苗也遭中央擋。台北市長柯文哲17日表示，現在民間企業（鴻海、台積電、慈濟）共要買1500萬劑疫苗，都還沒進來，北市要買不會比慈濟快，民間已無涉及意識形態，依當前政治氛圍，他要買一定阻礙更大。

柯文哲說，台灣疫苗覆蓋率要8成，達到群體免疫，且在未來沒有出現變種病毒情況下，他算過要3200萬劑；若變種病毒繼續演化，明年則要加打1劑，因此每年要再加1600萬劑。

柯說，現在台北市沒跳出去要買，因民間已願意購買1500萬劑，但現在連1500萬劑都進不來，就在喊下個人要買？依當前政治氛圍，他不認為北市府買疫苗會比慈濟快，所以這1500萬劑疫苗先進來，他是不曉得困難點在哪，若民間疫苗都進不來，北市有何理由進得來？民間已沒涉及意識形態，他去買一定阻礙更大，總之疫苗快點進來，才能快點打。