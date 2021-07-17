台灣民意基金會公布民調顯示，民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」，台灣民意基金會董事長游盈隆更分析指出，民進黨在2022地方選舉中，恐將面臨比2018年時更險峻的情況。民進黨台北市議員王世堅呼籲民進黨，要誠實面對人民，有做錯的地方就要虛心檢討，而對於疫情期間談論選舉，他則坦言十分難過。

台灣民意基金會的民調結果顯示，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％民眾認同，創下過去兩年半來的最低紀錄；國民黨認同者不動如山；而民眾黨則異軍突起。針對民進黨認同度重挫，游盈隆日前更在政論節目《新聞大白話》中指出，「不要把民進黨選舉贏視為當然，沒有什麼事情是當然的，尤其是選舉，選舉結果的不確定性是民主的特質，民進黨面對2022，我相信所碰到的是類似2018，甚至比2018更險峻的狀況」。

對此，王世堅16日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，看到這份民調，他呼籲、也提醒民進黨，我們要誠實面對人民，民進黨做錯的，政策有誤的部分，我們就承認，誠實面對人民，並虛心檢討，「民眾該罵民進黨，該責備民進黨，我們民進黨都接受」。

不過，王世堅坦言，「疫情期間，談到政治、談到選舉，我自己是覺得滿難過的啦，我們謝謝游盈隆做的這份民調」。