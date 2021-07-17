在80年代紅極一時的日本女星中山美穗，因演出經典電影《情書》，奠定她國民女神地位。但其實她的親妹妹中山忍也是一位外型清秀的女演員，還因為1994年與李連杰合拍電影《精武英雄》，傳出她愛上李連杰的緋聞，可惜妹有情郎無意，更有傳48歲的她至今仍未婚的原因，就是因為李連杰。

外型清秀的中山忍，當年因為幫已是巨星的姊姊中山美穗機場送行，被星探發掘進入演藝圈，1994年更與李連杰合拍電影《精武英雄》，她在片中飾演李連杰的紅粉知己，郎才女貌非常相配，戲外這兩人也傳出緋聞。有傳中山忍假戲真做愛上了李連杰，卻因李連杰當時心有所屬，就是他現在的妻子利智，所以拒絕了中山忍告白。

中山忍在拍完《精武英雄》後，選擇回去日本演藝圈發展，雖然無法像姊姊中山美穗大紅大紫，但在她默默耕耘下，作品也是一部接一部地拍，在《大奧～華之亂～》、《派遣女醫X》第四季等多部日劇都能看到她的身影。

現年48歲的中山忍，外型保養得宜，凍齡美貌不輸姊姊中山美穗，但這麼多年來，她不僅沒有傳出緋聞，更不用說是結婚了，也因此讓外界猜測她是否因為對李連杰難以忘情才單身至今。