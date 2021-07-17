波蘭和匈牙利近期屢次在民主價值上與歐盟大唱反調。前歐洲理事會主席圖斯克今天警告，這樣的矛盾可能引發連串效應，最終導致歐盟分崩離析。

華沙和布達佩斯正就司法獨立與新聞自由問題與布魯塞爾爭執不休。歐盟就波、匈兩國的同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）權益採取法律行動後，本週波蘭憲法法庭（Constitutional Tribunal）裁決該國不應遵守歐洲法院的要求，讓雙方矛盾進一步加深。

目前擔任波蘭主要反對黨公民議壇（Civic Platform）領袖的圖斯克（Donald Tusk）接受訪問時表示：「如果出現更多堅持破壞的這類國家…歐盟這個組織就會終結。」

歐洲法院昨天判決，由於波蘭最高法院設立的「紀律檢查委員會」（Disciplinary Chamber）未達司法獨立標準，因此應解散。

而在14日，波蘭憲法法庭裁決，先前針對紀律檢查委員會解散的要求違反波蘭憲法，因此波蘭不需遵守。