國內本土疫情於5月中爆發，確診人數及死亡人數飆升，讓台灣陷入風聲鶴唳中，也暴露台灣缺乏疫苗窘境。總統蔡英文6日曾喊話，希望在7月底之前，疫苗覆蓋率增加到25%。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，今天達成新增8例是怎麼做到的？完全不是靠疫苗，而是因為大家謹慎防疫，深怕讓病毒有可趁之機。

國內本土疫情爆發後，今天（17日）本土病例增加8例，也是自疫情爆發以來，首見個位數。中央疫情指揮中心也表示，累積至16日為止，疫苗覆蓋率已經突破20%，指揮官陳時中稱這是一個里程碑；總統蔡英文6日也曾喊話，希望在7月底之前，疫苗覆蓋率增加到25%。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，今天確診數只剩8例，完全不是靠疫苗，將來清零之時，也不要再說是因為疫苗覆蓋率。

沈政男17日貼文指出，6月21日，首次確診病例破百，有人不敢相信自己的眼睛。但不到4周，今天破了兩位數，只剩8例，有人是不是又要說不敢相信自己的眼睛？他認為，確診病例僅剩8例，完全不是靠疫苗，一點都不是，將來清零之時，也不要再說是因為疫苗覆蓋率。

沈政男表示，還記得兩個月前，台灣一幅末日就要降臨的恐慌景象？但有人就是比你了解台灣，也對台灣有信心，台灣不靠疫苗，一支都不用，本來就可以清零。也有人說，打疫苗有助於解封，有助於開放邊境，歹勢，他敢說你即使打了疫苗以後，還是不敢脫下口罩；台灣打了7成人口的疫苗以後，還是不會開放邊境。不是嗎？否則，今天達成新增8例是怎麼做到的？就是因為大家謹慎防疫，深怕讓病毒有可趁之機。

沈政男指出，萬華群聚感染這一波疫情，台灣人再過100年都不會忘記，它將刻痕在台灣人的集體潛意識，比八七水災或九二一地震，還要永誌難忘。事實上台灣人的集體潛意識就是一道又一道的傷痛刻痕堆積而成，就好像樹的年輪一樣，這使得台灣人對健康與安全議題特別謹慎小心。

網友回應說，「眼睛熱熱的～感動！」、「清零，解封是大家共同的願望，也希望這個巨大的共同夢魘，不要因官僚破口再度發生。」、「但是歷史會記住執政者的作為。」 「「這篇最令我感動，台灣的集體意識及傷痕，除了少數外，真的大部分人都很努力小心配合防疫，也很堅強地忍受不便，從去年初搶買口罩可以看得出來，大家也會在沒得選的情況第一劑接種AZ，只是第二劑會不會開放其他疫苗，這個很沒信心。」