台中又見碰瓷哥 先伸手摸車門 下秒分段式自摔影片曝光（民眾提供）

碰瓷黨又出來亂？本月初網路才流傳一部行車紀錄器影片，內容為一位男騎士先伸手摸了臨停路邊的汽車車門，下秒便優雅的摔倒在車前，不料，又有民眾記錄下新的假車禍事故，手法相同與上月的影片如出一轍，甚至地點同樣也位於台中。

透過網傳影片顯示，事發地點位於台中火車站前的大智路與和平路交叉口，畫面中可見到，一輛淺藍色的汽車臨停在便利商店門口，男駕駛打開車門準備上車。

此時卻突然有一輛機車自畫面右側蛇行竄出，男騎士趁著男駕駛背對時快速的伸出右手觸摸了汽車車門，下一秒隨即自己摔倒在車前，宛如是男駕駛害他摔倒，犯案手法與本月初的碰瓷影片如出一轍，引起網友議論。

轉傳的網友指出，許多民眾遇上這類碰瓷事故，因事故發生通常在汽車的側面，很難被自身的行車紀錄器拍攝下過程，若無旁車的行車紀錄器視角，很難釐清事故責任，多數駕駛都會認賠了事，因此希望廣傳影片能協助到該影片中的車主。

實際上這種假車禍事故層出不窮，慣用手法都是假借車主在上車時視線會望向車內，透過對方無暇顧及身後之餘，趁機假裝自摔，好以賴帳給車主，趁機騙取機車維修費或是醫藥費。