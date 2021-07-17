考量教師8月必須回學校整備開學工作，台東縣長饒慶鈴特別開啟專案，讓縣內高中職以下3300餘位教職員工，提前於17日接種疫苗，另外，針對代理代課教師及未列入造冊的人員，縣府也將持續爭取專案造冊。

饒慶鈴17日上午分別前往體育館、寶桑國中活動中心，了解高中職以下教職員專案施打鈴提醒大家打完疫苗後，要在現場坐一下、確認身體狀況OK再離開，回家後多休息、多喝水，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫。

饒慶鈴表示，為了盡早讓校園回歸正常運作，並且維護學校校園健康安全教學環境，台東縣在6月底、7月初進行幼教人員、高中職以下教職員教師專案造冊工作，教育處與衛生局迅速協調施打地點、時間及相關工作後，也立即公告通知3300餘位教職人員，分流排時段到指定快打站施打。

饒慶鈴希望老師們盡速施打後安心回到校園，除了讓自已安心，也保護學生及其他同仁健康，至於代理代課教師及未列入造冊的教育同仁，縣府將持續爭取專案造冊。

教育處指出，因受疫情影響，學校停課已近2個月，中央已將高中職以下教職員工、校內工作人員列為第7類公費疫苗接種對象，由於教師們持續準備新生訓練、返校、開學等行政作業，最遲8月中也要回校備課，因此，在縣長指示下專案造冊，讓高中職以下教職員施打。

另外，饒慶鈴也呼籲縣民，18歲以上就可至1922預約平台登記意願，接獲簡訊通知後即可預約施打，第3輪登記延長至7月19中午12點收單，請鄉親趕快上網登記。