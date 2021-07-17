民進黨的疫苗與紓困政策飽受批評，國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺說，民進黨就是靠著「鐮刀・石頭・布」的猜拳套路。

鄭照新說，民進黨先用黑箱之「布」掩蓋決策過程。疫苗價格是機密不知道，為什麼只和東洋買兩百萬劑不知道，3＋11誰負責不知道，疫苗預算五六月間多花37億花在那裡不知道 。

接著再當「石頭」，擋疫苗放假訊息，說BNT疫苗不好是中國大陸代工，說BNT有B1B2兩種在流入市面，擋普篩是封城秀吉製造恐慌，擋大型檢測所說是大陸火神山草皆人命，擋國民黨買BNT說是國台辦劇本 。

最後是「鐮刀」，BNT擋不住，酸翻郭董馬上變成是官民合作政府超努力，民進黨疫苗採購到貨極低，美日等國感謝台灣人民與IT產業捐疫苗變成是民進黨政府超努力找疫苗。

鄭照新指出，如今國民黨在之前臨時會時率先提出要全民普發萬元紓困金得到廣大迴響， 而民進黨還是那套「鐮刀・石頭・布」的套路。

他解析，先是「布」：執政黨團紓困方案限制繁複，標準黑箱不均，同樣資格有人排得到有人排不到，紓困孤兒滿街跑。再來搬出「石頭」：封殺國民黨團萬元紓困提案。最後「鐮刀」出手了：然後我們就看到執政黨中常委鄭寶清前委員提出「全民普發萬元現金」。