清潔隊長謝左民在臉書分享獲獎榮耀，但無法出席頒獎典禮仍難掩失落遺憾。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

貨真價實的百萬資源回收王。彰化縣埤頭鄉公所清潔隊落實資源回收工作，近3年變賣所得年年破2百萬元，是彰化縣26鄉鎮市的資優生，2013年起參與環保署資源回收工作績效複核更四度勇奪全國優等獎，累積獎勵金也突破百萬元。

埤頭鄉長杜懿彩表示，埤頭鄉以農業為主，人口僅3.1萬人，在清潔隊長謝左民、班長許志彰帶領下，30名隊員熱心為鄉民奉獻服務，無私站在防疫最前線為鄉民大清消。

他說，除了落實垃圾不落地，2011年起就積極投入資源回收工作，回收物變賣所得年年破百萬元，近3年來更突破200萬元，是鄰近鄉鎮市的2倍以上，利潤驚人，更成為全國鄉鎮清潔隊的觀摩示範點。

清潔隊長謝左民表示，每天垃圾車清運量約20公噸，隊員回場內會將回收車整理，垃圾堆中也會積極再整理出廢鐵、廢金屬、廢紙張和玻璃器皿等，議價後賣給上游業者，這筆額外收如除了要固定上繳環保局，部分也用來獎勵隊員們。

謝左民指出，資源不分類，送進焚化爐就燒成灰燼，如果好好分類回收，就是名符其實垃圾變黃金；近年環保局嚴格執行破袋稽查，發現分類不確實甚至可能被整車退回處罰，但埤頭清潔隊原本就很積極，10年來大大小小獎項累計評比考核獎金已達到260萬餘元，清潔隊員們都不怕髒不怕辛苦，愈做愈投入。

他說，8年來總共榮獲環保署3個優等、1個特別獎，獎金約20萬至25萬元，今年更破紀錄有30萬元，可惜因疫情影響，原定在花蓮舉辦的頒獎典禮取消，頗感遺憾。