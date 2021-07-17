李東軒（左起）和媽媽、爸爸感情非常好。（邦寧傳播提供）

李東軒睽違一年推出新歌〈怎麼就不愛了〉，許久不見，關心他資深藝人父親康雷、母親張鴻近況，才知道康雷這幾個月經常不在新北市住家，反倒待在屏東老家的時間更多，張鴻傻眼老伴總是不在身邊，對康雷吃醋直呼「我是你老婆耶」，李東軒爆料媽媽還會透過監視器，監看人在南部的康雷。

原來康雷這陣子都在屏東照顧李東軒的奶奶，李東軒17日受訪，開玩笑稱爸爸在南部應該更自在：「在家會被我媽念，有一次很好笑，因為我們父子在家裡要輪流拖地，我前幾天被媽媽念『你在家都不自動（拖地），你看你爸，我叫他做什麼他馬上就做，很積極』，我回我媽『所以你看、爸爸他跑了吧』。」康雷事後得知，好氣又好笑地對兒子大喊「你這個臭小子」。

李東軒一家人相處趣事多，康雷之前為了即時關心住在屏東奶奶的健康狀況，與親戚商量決定在屏東老家的客廳裝設監視器，沒想到如今變成李東軒母子倆監看爸爸的方式，李東軒笑說：「即時關心他嘛，前幾天有人拜訪屏東老家沒戴口罩，我媽從監視器一看到立刻打電話去，要我爸請對方戴口罩。」

疫情爆發後，李東軒演出活動全數取消，頓時少了6位數收入，連一部原邀他飾演男二角色的新電影，開拍日也遙遙無期，但他樂觀以對：「老天爺可能覺得我還沒準備好吧。」