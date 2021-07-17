疫情持續趨緩，中央流行疫情指揮中心逐步開放微解封，而台中市展覽場館也採取「穩健式解封」，其中，大墩文化中心配合穩健解封，特別推出7檔全新展覽，其中，「任運自然─曾得標膠彩畫紀念展」最受矚目，即日起開放民眾預約參觀。
大墩文化中心指出，展出藝術家曾得標被譽為是「台灣膠彩畫推手」，他是「台灣膠彩畫之父」林之助的得意門生，從事膠彩教育、創作和研究超過一甲子。其作品作品用色精練，透過寫實及厚塗技法，展現樸實古拙的美感，也傳達出靜謐和諧、悠然自得的氛圍。
策展者廖珮如曾經跟隨曾得標學習超過30年，她回憶過去師徒間相處的種種說，曾得標過去一直叮嚀要把研磨膠彩畫的水干顏料「當作初戀情人一樣，談一場藝術的美學戀愛」。她特別推薦這次展出作品《藏無盡》，其為曾得標過世前一周完成的遺作，以樸拙的筆觸描繪四季變化，值得品味。
大墩文化中心指出，除「任運自然─曾得標膠彩畫紀念展」，館內另有6檔展覽同時開展，歡迎喜愛藝文的民眾參觀，目前中心採「預約制」，每個參觀時段2小時，各時段容留人數不超過100人，有興趣的民眾可到官網(www.dadun.culture.taichung.gov.tw)線上登記或電話預約。
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