大陸男星吳亦凡是韓團EXO前成員，由於長相帥氣又充滿才華，擁有不少迷妹粉絲，退團後他將發展重心轉回大陸，然而上月卻被爆料和3名網紅有感情糾紛，其中網紅都美竹又表示，吳亦凡都用酒局選妃手段誘騙未成年女子，日前再曝光對話截圖，指吳亦凡公司給錢當封口費，再度掀起熱議。

都美竹連環爆吳亦凡的黑料，日前又曝光一段對話內容，表示那是她和吳亦凡公司的窗口的對話，一開始公司先主動道歉，但都美竹要求要公開發文道歉並金錢賠償，對方卻不願意，還提到已經準備好要提告，要她「刪掉控訴吳亦凡的文章」，同時承諾會給100萬人民幣封口費，更表明底線這是他們能給最高的賠償金。

都美竹氣憤指控吳亦凡。（圖/翻攝自都美竹微博）

都美竹開價800萬人民幣卻遭拒絕，討價還價後以200萬人民幣定案，但公司卻不接受她的發文中提及「吳亦凡已道歉」，還要都美竹公開受害者資訊，讓他氣得拒絕對方要求，最後談判破局，她也強調，因為很多受害者因此得了抑鬱症，為了看病沒了工作收入，「800萬的封口費，是要分給另外7位受害者」。

都美竹在臉書發文痛批吳亦凡的行為。（圖/翻攝自都美竹微博）

都美竹更公開公司協議，發現很多可疑的地方，「對方為了稅務問題轉給都美竹300萬後，她必須再轉回100萬給對方」，她詢問律師後才知道原來此舉是為了證明收款人是她本人，「證明本人有行為能力，再結合『形同認罪』的協議書，很可能被送入監獄」，超心機的行徑讓網友再度傻眼。