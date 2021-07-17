雙流自動照相機拍攝到的黃喉貂。(屏東林管處提供)

雙流自動照相機拍攝到的食蟹獴。(屏東林管處提供)

雙流自動照相機拍攝到的山羌。(屏東林管處提供)

受到疫情三級警戒影響，屏東林管處轄區林道封閉數月，由於沒有遊客出沒，使得不少平時罕見的野生動物也大方出來閒逛，屏東林管處因此透過雙流自然教育中心7月20、22日的線上課程「小小動物追蹤師」 ，邀請民眾一起學習重要動物追蹤技巧。

屏東林管處指出，森林是動物的家，雙流國家森林遊樂區內也住著許多「生物原住民」，但實際走進步道，卻常常見不到動物們。其實動物的感官相當敏銳，能在遠處就聽見或聞到人類聲音或氣味，馬上警覺的繞道離開。

雙流自然教育中心坐落於雙流國家森林遊樂區中，目前因防疫仍未開放實體課程，為讓民眾從不同角度與媒介來感受大自然，因此推出小小動物蹤師的課程。

透過遊樂區內動物們的糞便、腳印及踩過的草地痕跡等辨視，就能推測曾有哪些動物路過，同時也跟學員們介紹在地原住民代代相傳的動物追尋法則，進而訓練學員們成為小小動物追蹤師，期望疫情過後能再到雙流大展身手，找到藏身於這片森林裡的小精靈們。

屏東林區管理處提醒，因線上學習有別於現場教學，為了提高互動學習的品質，小小動物追蹤師的課程每場次限額20組家庭，名額有限，歡迎有興趣的民眾盡速報名。