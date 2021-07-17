美國總統拜登簽署廣泛性行政命令，其中包含對運價進行調查，旨在打擊日益高漲的運價，航運族群上周遭遇空方轟炸，貨櫃三雄股價大幅回落，令投資人觀望的同時，亦在考量低接的可能性，分析師指出，FBX指數雖然還在高檔，但其中有個變數，亞洲到美西航線已經拉回一大波，買進的機會是否到了，可能還需要注意一下。

拜登9日簽署一份廣泛性行政命令，高達72項措施和領域，涵蓋範圍觸及許多行業，其中包括針對航運，以及其貨櫃滯留和延期費等進行調查，希望能藉此抑制高漲的運價成本。

貨櫃三雄所領軍的航運熱潮已長達數月之久，前幾周萬海、長榮和陽明股價重摔，紛紛自高點暴跌逾20%，萬海失守3字頭，長榮和陽明亦跌破200元大關，昨（17日）貨櫃三雄股價回神，尾盤齊收紅，萬海和陽明分別漲逾2%和5%，長榮盤中一度觸及漲停，終場打開漲逾9%。

倫元證券分析師錢冠州在《錢線百分百》中指出，從數據來看，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大陸的報價還是創新高，而FBX指數也還是在高檔，但其中有一個變數，在FBX指數的各個權重裡面，亞洲到美西的運價從上月底近7000點的高點，跌至約5900點，也就是說，這個指數已經拉回一大波了。

再將時間往回推，對照去年底至今年初的時間中，台灣貨櫃股也有拉回一段，當時的運價也有做一個修正，而現在又來到大幅修正的位置，也就是為什麼貨櫃股在這波拉回比較多；此外，依數據來看，拉回是否是買點，可能還需要注意，國際運價可能見高要回檔了。

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