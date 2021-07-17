中央流行疫情指揮中心公布民眾如在通風處、保持社交距離下，可以飲食，以及同住家人開車出遊，可直接車內飲食。之前中央宣布三級有條件微解封，台南市長黃偉哲遵照中央指引，卻成六都唯一開放餐廳內用的首長，遭網友罵翻而急踩剎車，這回是否跟進中央腳步？他以8字回應，「慎重考慮、多方評估」。

黃偉哲說，原則上，中央指引當然是一個重要參考，但上次在落實各項嚴謹的防疫前提下，台南跟進開放餐廳可內用，卻慘遭網友罵翻。他說，思考中央指引同時也會評估市民想法，慎重考慮及多方評估後，會盡快研商具體做法。