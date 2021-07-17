高醫呼籲民眾不挑疫苗、盡快施打。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助市府疫苗施打突破10萬人次，16日接種6656人次更創下單日新高。據高醫統計，自3月22日起至7月16日疫苗施打高達10萬2099人次平均每天都打四、五千人次，院長鍾飲文更呼籲民眾不挑疫苗、盡快施打。

高醫自3月22日開始接種新冠疫苗，6月4日起接受高雄市政府的委託，每日投入上百醫護及行政人員，週末假日更提供日夜服務，在巨蛋體育館、國立科學工藝博物館、鼎金里活動中心、岡山農工、高雄高工、莊敬國小、靜思堂、高雄中學及高醫院本部等9個接種站，以及24個長照機構，為民眾施打疫苗。

高醫表示，每個施打場地都是無障礙環境，輪椅可進出，並備有急救設備、擔架及救護車等，若有人施打後感到不適，立即提供醫療服務，完成相關處置。醫也體恤孕婦可能有小孩看顧需求，不適合把孩子單獨留在等候區，而在媽媽施打的座椅旁，多添一張椅子給孩子坐，可以就近相伴。

高醫資訊室主任莊仙妃表示，高醫施打數量屢創新高，光是巨蛋體育館接種站就開設8線，平均每天都打了四、五千人次，忙到沒時間休息，抽藥區的護理人員不停地抽取針劑，抽完另由專責護理師飛奔全場送藥。

高醫也呼籲全民落實防疫規定，不要挑選疫苗種類，做好個人衛生，齊心抗疫。