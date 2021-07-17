日本首相菅義偉擔任執政黨自民黨總裁（黨主席）的任期至9月底結束，他在17日的讀賣電視台節目中表明，有意尋求連任。菅義偉說：「我認為如果時機來臨，那麼參加競選是理所當然的。」他再次強調，將最優先應對新冠疫情。

此外，據共同社報導，菅義偉表示，「我的任期是有限的，眾議員的任期也一樣。在這種情況下，解散眾院舉行大選將進入視野」，考慮謹慎探索總裁選舉和解散眾院的時機。當被問及是否會在解散眾院前改組內閣，菅義偉僅稱：「首先，以現在的內閣在疫苗對策上全力以赴很重要。」

菅義偉的自民黨總裁任期將於9月30日屆滿，本屆日本眾議員任期則於10月21日屆滿，先前傳出自民黨傾向「9月解散眾院、10月大選」，前提是東京奧運和帕奧成功舉辦（東奧7月23日開幕，帕奧9月5日閉幕）。前首相安倍晉三及自民黨幹事長二階俊博都已表態支持菅義偉連任，也顯然著眼於當下必須維持政權穩定。

不過，日本放送協會（NHK）12日公布的最新民調顯示，菅義偉內閣的支持率下跌至33％，為2020年9月成立以來最低。路透社分析稱，在新冠病例激增、疫苗接種遇挫，及東京奧運會缺乏民意支持的挑戰之下，菅義偉顯得左支右絀，有成為下一個「短命首相」之虞。

針對新增感染人數連日超過千人的東京都疫情，菅義偉認為變異病毒株迅速蔓延，現在處於最重要的局面。他還透露已確保了必要的疫苗量，「力爭在10～11月前後的較早時期，給所有希望接種疫苗的人完成接種」。

關於東京奧運和帕奧，菅義偉強調：「即使沒有觀眾，把感動傳遞給世界也很重要。在面對困難的當下，發出能夠克服難關的訊息也很有意義。」