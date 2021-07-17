全民接種第二日，桃園出席率達98.8％，市長鄭文燦強調出席率高，代表民眾防疫意識相當高，整體覆蓋率高於全國，按速度7月底前能達3成覆蓋率，他也提到，除了教職員工外，已不再透過造冊施打，等於進入全民預約接種階段，請18歲以上民眾踴躍上網預約。

鄭文燦說，17日共1萬9840人預約、實際施打1萬9603人，他提到截至昨中午，桃園累計43萬7246人完成疫苗意願登記，其中約3萬人選打AZ、約40萬6000人不拘廠牌。以行政區來看，桃園區登記人數為9萬6000人、中壢9萬2000人、平鎮區3萬8000人、蘆竹區3萬7000人，另外八德區目前有3萬6000人登記、楊梅區3萬人，依據人口規模，登記人數應可再提升。

鄭文燦特別提到，31個接種站以大園國際高中接種站預約率較低，「很多民眾以為大園高中在大園，其實大園高中就在青埔！」呼籲在青埔地區居住或上班的市民，可以預約大園高中接種站，讓每一個接種站都能夠充分地發揮效益，強調接種沒有行政區域限制，任何一個接種站都能打，可以選擇工作地點附近的接種站就近施打。

鄭文燦說，市府也將自第三輪起增設陸軍專科學校及林口體育館等2處大型社區接種站，持續提升接種站施打能量，接種站可從每周10萬人，提升到每周16萬人，重申登記意願非常重要，因為有登記才有配賦疫苗的機會，歡迎18歲以上民眾踴躍登記意願。