鑒於上月30日彰化縣防疫旅館喬友大樓大火死傷慘重，桃園市政府消防局竹圍消防隊16日至轄內防疫旅館台北諾富特華航桃園機場飯店向該業者加強防火宣導，注意消防避難SOP及疏散分流措施。

為避免彰化喬友大火事件再發生，竹圍消防隊16日特別針對諾負特飯店2主管宣導確保安全梯暢通，關閉防火門、維護消防安全設備正常功能、規劃戶外空間之固定疏散集結點指定專人管理房客以及協調共同防火管理之執行等4點防火重點。

竹圍消防分隊分隊長陳敏男呼籲業者，居家檢疫者如入住防疫旅館，不熟悉環境，防疫旅館業者應主動告知場所內的避難逃生設備及逃生動線，一旦發生火警，才能快速疏散民眾，保障檢疫者的生命財產安全。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤則建議旅宿業者，注意自身場所消防安全設備之保養維護，提醒業者做好各項火災預防工作，保障消費者的生命財產，落實維護公共安全。