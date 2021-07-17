美國財政部長葉倫近日接受紐約時報專訪時，對美中貿易協議的價值表示懷疑，認為其不能解決中美的爭端，且前總統川普時期對中多徵收的關稅已經傷害了美國消費者。

根據報導，葉倫接受專訪時，正值拜登政府對美中的經濟關係進行廣泛審查已有7個月之久。審查有一核心問題，即如何處理川普於2020年初簽署的協議，且價值3600億美元的中國進口商品的關稅仍懸而未決。

葉倫質疑關稅設計是否良好，「我個人的觀點是，對中國徵收關稅的方式並沒有考慮到哪裡存在問題以及美國的利益是什麼。」他又說，「關稅是對消費者徵稅。在某些情況下，在我看來，我們的所作所為傷害了美國消費者，而上屆政府談判達成的協議類型在許多方面並沒有真正解決我們與中國的根本問題。」

報導指出，但鑑於兩國在其他問題上的緊張局勢日益加劇，達成任何新協議都可能很困難。報導引述兩名參與中國決策的人士稱，中國官員歡迎美國採取任何單方面取消關稅的措施，但中國不願意停止其廣泛的工業補貼以換取關稅協議。

日前中美貿易官員頻繁接觸，外界觀察兩國將在何時重啟二階段貿易協議談判。