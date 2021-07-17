香港女星Angelababy（楊穎）15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，如洋娃娃般的高顏值經常被質疑有整形，她從未正面回應，但多年前就曾直接到醫院做檢查，用行動闢謠；近日Angelababy低調現身直播間，32歲的她已是人妻、人母，零修圖狀態被發現略顯疲態，也看出有些老態，但膚況仍保養得非常好。

Angelababy日前低調出現在男星馬伯騫的直播，她還特地教對方說嵐語（一門由抖音網紅五十嵐上夏創造的語言），意外展現優秀的語言天賦，馬伯騫聽完一臉都傻住，兩人互動讓觀眾看了哭笑不得。

日前Angelababy低調現身男星馬伯騫直播，零修圖顏值又受到討論。(圖/ 摘自微博)

有眼尖網友注意到，Angelababy零修圖顏值還是超絕，但疑似因高工作量，神情略顯疲態。(圖/ 摘自微博)

另外在直播時沒有美顏和濾鏡，32歲的Angelababy真實狀態意外震驚大票網友，她的皮膚狀況看起來保養得很好，雖然不像在綜藝節目上妝容精緻，但顏值還是遠遠高過平凡人水平；不過，有眼尖網友注意到Angelababy還是有些許變化，可能是工作太操勞，偶爾露出疲憊神情，也和當年青春洋溢的模樣比起來略顯老態。

32歲的Angelababy過去一直被質疑整形，不僅用行動闢謠，此次直播零修圖也絲毫看不出她的臉上有動過刀的痕跡，也看出她對自己顏值相當有信心；粉絲也紛紛誇讚，「明媚的眼神，好有風采的妳」、「散發迷人的氣質」、「真的是神顏，不接受反駁」、「忍不住感嘆一聲，這狀態真的好絕」。