前副總統陳建仁與國民黨台北市議員王鴻薇因高端疫苗隔空交火，陳建仁反駁王鴻薇捏造事實，稱自己打的是安慰劑，卻遭王追打「為何你能提前解盲」，從而引發爭議。前立委沈富雄直言，陳建仁是被逼出來的，同時他也認為這件事前後的整個過程很奇怪，他更分析指出，和打安慰劑的人相比，已經打了國產疫苗的人反而比較沒有彈性。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中(完整版下集14:30開始)表示，今天這段王鴻薇和陳建仁的交鋒滿有趣的，王鴻薇這次玩的還滿有趣，因為陳建仁是被她逼出來的，「王鴻薇說你打了，怎麼可以替它造勢？陳建仁說，我是打食鹽水；王鴻薇又問陳建仁，你是打食鹽水，那怎麼可以預先知道？」

沈富雄認為，陳建仁說打了以後感覺很好，那個時候他不曉得是食鹽水，「不過，前後我覺得是很奇怪」。沈富雄又對主持人趙少康說，自己和它的的看法有點不一樣，解盲以後，打食鹽水的人好？還是打了國產疫苗的人好？「我覺得打了食鹽水的比較好，剛好跟你講的相反」。

沈富雄指出，因為注射食鹽水的人，他們現在要打什麼疫苗都可以，但了打國產疫苗的人，現在台大在做混打實驗，有把國產疫苗包括在內，這個報告沒出來前， 已經打國產疫苗第一劑的人，之後非打國產疫苗不可，所以反而是打了國產疫苗的人比較沒彈性。

此外，針對疫苗試驗風波，陳建仁今(17日)則在臉書上表示，「感謝各位和我一起参與疫苗臨床試驗的伙伴們，讓我們堅持到底，大家加油！相信臺灣的生醫研發，必能在世界上發光發熱」。