一名17歲江少年今天中午與朋友騎車出遊，在台三線312k處（阿婆彎）疑似因過彎不慎摔車，全身多處擦傷且後腦腦漿外溢，救護人員到場後緊急實施急救並送往嘉義聖馬爾定醫院急救，目前人仍在加護病房觀察中。

嘉義縣消防局今天中午12點左右獲報，指大埔鄉台三線阿婆灣路段發生機車車禍，救護人員到場後，發現該名白牌機車騎士意識昏迷、臥趴在地上，身體多處擦傷、後腦疑似腦髓外溢，立即評估生命徵象並實施疼痛刺激無反應，大埔分隊救護車送往嘉義市聖馬爾地醫院急診室救治，車禍原因由員警調查中。