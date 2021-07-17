章澤天人美學歷高，是大陸清華大學畢業的高材生，當年因為一張手持奶茶的照片爆紅網路，獲封「奶茶妹妹」，更橫跨年齡的鴻溝，嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東，更陪伴老公走過性侵風波，夫婦情深令人羨慕。然而她近日更被捕捉到陪劉強東在餐廳應酬的身影，素顏如少女般的模樣，讓夫婦倆乍看更像一對父女。

27歲章澤天有顏又有才，深受老公劉強東賞識，目前在京東擔任公益基金會榮譽理事長與時尚品牌拓展顧問。近日更有網友在曝光在北京一家高檔日本料理店，偶遇章澤天、劉強東夫婦與友人聚會應酬的身影。

章澤天與劉強東用餐被捕獲，素顏模樣如少女。(取自微博)

只見章澤天開心地沉溺在手機世界，乖乖陪伴老公身旁，素顏如少女的模樣完全不像已生過一個小孩的媽，引爆網友討論，「越來越像父女了」、「帶著女兒出來吃飯一樣」、「奶茶妹妹真好看，下輩子我要做劉強東」，但也有人表示這張照片是並非最近拍的，而是先前網友在日本偶遇拍到的。

另外更有一位大陸媒體人，當天恰巧與章澤天夫婦於同家日本料理店用餐，更在社群網站發文透露章澤天夫婦當日消費金額，「特意打聽了一下，奶茶這頓飯五個人，兩萬(人民幣，約8.6萬台幣)左右，還沒我這桌多。」令網友羨慕直呼，有錢人消費就是不一樣。