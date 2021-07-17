據統計新北市109年度共有77件成功示警案件，110年截至7月9日止已有85件，有效減少人命傷亡。（消防局提供）

據統計新北市109年度共有77件成功示警案件，110年截至7月9日止已有85件，有效減少人命傷亡。（消防局提供）

新北市自96年起積極推動5樓以下住宅場所裝設「住宅用火災警報器」，可在火災發生初期，立即偵測到濃煙或高溫，發出高分貝聲響提醒住戶應變處置，越早發現火災就有更多時間可以初期滅火或避難逃生，據統計新北市109年度共有77件成功示警案件，110年截至7月9日止已有85件，有效減少人命傷亡。

今年7月三重區晚間發生公寓火警，屋內75歲的獨居老婦人在聽到住警器作動發出尖銳「嗶！嗶！嗶！」的作動響聲後發現客廳起火，趕緊奪門而出，並通知鄰居火災發生了，回頭接著就看到火勢迅速擴大，猛烈延燒，老婦人逃出後仍心有餘悸的說，火災發生當時人在房間內睡覺，聽到住警器警報的尖銳聲響以及爆炸聲，一出房門就發現火災了，幸好及時避難逃生沒有發生人命傷亡的憾事。

新北市政府消防局長黃德清表示，安裝住宅用火災警報器可提早發現火災，使人們及時逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害，尤其獨居長者平時僅一人自理生活，記憶力及行動力皆較一般人遲緩、逃生不易，裝設住警器可提升火警初期的逃生時間，更有裝設需要。

而火警現場裝設之住警器為重陽消防分隊於今年5月至住戶家中宣導推廣安裝，所安裝於客廳之住警器即時動作發揮預警功效，讓該位獨居長者能夠在火災發生的第一時間立即避難。

住警器的安裝非常簡單，僅需依照產品內附說明書操作，裝上電池並用釘、掛、雙面膠黏著在天花板或牆面上，設置在寢室、樓梯、走廊等位置，並以居室中心、距離出風口1.5公尺以上等為原則進行安裝，鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，保護自身居住安全。