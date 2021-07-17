嘉義市長黃敏惠昨天直播時宣布嘉市疫苗「全面開打」，18歲以上、有意願施打AZ民眾，可就近向51家醫療院所登記，會盡快安排接種，市府今天表示，18歲以上健康成人還是要先到1922登記意願，也可到醫療院所登記，有餘劑就會通知施打，另，第9、10類民眾有數位落差，可到醫療院所登記施打。

衛生局副局長廖育瑋說，因為數位落差，嘉義市鼓勵尚未登錄1922系統但符合此波公費疫苗施打對象的民眾，即18歲以上具高風險慢性病、罕見疾病及重大傷病者的第9類及50歲以上的第10類人可以儘速至51家醫療院所登記，醫療院所會協助進行1922意願登記及通知施打。

針對一般18歲以上的健康成人，市府鼓勵盡速至1922系統進行意願登記，未來收到簡訊通知後再進行預約登記並完成接種，同時也可至51家醫療院所進行登記，此階段若有餘劑會通知施打，雙軌並行。

另針對部分醫療院所表示不知情的部分，廖育瑋也表示，已經與診所溝通，讓民眾可以登記餘劑，希望加速擴大民眾的疫苗施打覆蓋率。