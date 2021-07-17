「要不要鬆一下」直擊萬華街頭 老鴇哭：連200都賺不到

國內疫情趨緩，不少萬華在地民眾直擊街頭又再次出現鶯鶯燕燕，日前萬華分局獲線報，稱在康定路巷弄有人在媒介性交易，果真遇上一名尤姓婦人搭話詢問，「要不要鬆一下」，遭警逮回還哭訴，她一天都賺不到200元，訊後依妨害風化送辦。

萬華分局指出，日前接獲線報指稱，因疫情微解封，疑似有色情業者於深夜時段於暗巷中出沒，以魅惑的方式招攬經過的路人，遂安排專案進行查緝。

17日凌晨時分，警方於康定路的小巷目擊一名尤姓婦人向經過的男性詢問，「少年欸，要不要鬆一下」，示意15分鐘僅收費1800元，員警見時機成熟立即上前制止，並於鑽石大樓附近的套房查獲疑似進行性交易的阮姓女移工，將2人帶回警局。

尤姓婦女向警方指稱，因疫情關係她生意非常差，雖然小姐服務每次15分鐘收費1800元，但她僅能抽成200元，經常一天接不到一個客人，連200元都賺不到，日子實在快過不下去；阮姓女子則稱，她才剛上班沒幾天，僅接過1個客人，但警方不採信，訊後分別依妨害風化、社會秩序維護法送辦。

萬華分局指出，連日來查獲不少色情業者偷偷營業，4天共查獲8名私娼賣淫，另有2名仲介賣淫人士，將持續組成小組強力取締以淨化市容。