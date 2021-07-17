國民黨北市議員羅智強16日公開呼籲，中央小動作不斷，台北市長柯文哲應自救，透過雙城論壇向上海復星採購足額疫苗，他今(17)日更表示，若能當選台北市長，會自購足額疫苗救台北。羅智強辦公室主任楊植斗直言，「台北市長的擔當，柯文哲敢接球嗎？」並呼籲柯P，再困難也該做對的事，他更提出2點分析指出，為何台北市長的戰鬥力很重要。

楊植斗今天在臉書上發文表示，台北市長的擔當，柯文哲敢接球嗎？羅智強議員拋出議題，希望柯文哲透過「雙城論壇」，向上海復星採購BNT疫苗。柯文哲則回覆，最中性的慈濟丶台積電去買都遇到困難，「我去買應該困難更多」。

楊植斗認為，就算困難，柯文哲也應該做對的事，而民進黨這段時間，圍毆柯文哲丶侯友宜，用側翼不斷製造對立，帶出全民「陪雙北坐牢」的風向，「柯文哲遇到的困難，還不夠嗎？」經過羅智強議員的計算，台北市若要達成疫苗覆蓋率7成，依中央目前提供的疫苗數，台北至少還有119萬劑的缺口，雖然中央說目前不急著買疫苗，但就連張忠謀也向APEC成員國喊話，「台灣需要更多疫苗」，中央扯的防疫後腿，只能靠地方政府自己加油。

楊植斗指出，台北市自購疫苗，肯定會遇到不少困難。因為民進黨，擺明就是要護航國產，不願地方政府專美於前，但身為台北市長，戰鬥力和擔當很重要，他更提出2點分析指明原因：

1丶中央擺爛，台北市長願不願意做對的事，幫助市民將覆蓋率7成所需的疫苗補齊？

2丶即便困難重重，台北市長是否能發揮「雙城論壇」的優勢，和上海復星洽購疫苗，打破民進黨逢中必反的意識型態？面對土匪一般的民進黨，我們要的不是溫文儒雅的台北市長，若不對抗，就會被吃掉，這個道理，柯文哲應該明白吧？