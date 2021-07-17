花園夜市17日人潮僅有昔日鼎盛時的1成多，台南市經發局與北區區公所晚間仍派員稽查勸導。（程炳璋攝）

武聖夜市17日人潮較復業首日略增，仍遠不及往日水準。（程炳璋攝）

台灣新冠肺炎3級警戒微解封首逢周末，台南市花園、武聖2大夜市開業，人潮雖較首日復業略增，仍遠不及以往榮景，花園夜市僅有1成多的遊客，有攤商爭取優先施打疫苗，台南市經發局回應會依公有市場到私有市場順序造冊。

台灣確診數降到個位數，又逢微解封首周末，剛復業的花園、武聖夜市攤商數都有增加，受限只能外帶，以社區型態為主的武聖夜市遊客不到5成，以觀光客為主的花園夜市更慘，遊客不到2成，出來擺攤的攤商只有5分之1。

兩大夜市現身擺攤的業者以個人經營的小型攤販居多，需要內用的大型攤商評估不符成本，數量較少。攤商對於能夠復業都表示開心，「不想倚賴政府紓困，終於可靠自己賺錢」。

武聖夜市義大利麵楊姓攤販表示，人潮雖少，起碼有收入。另一攤炸魷魚的王姓老闆認為復業的規定太多，要求每攤之間都保持安全距離就很難做到，希望台灣疫情持續降溫，才能放心做生意。

花園夜市烤鴨夾餅許姓老闆娘表示，做了17年烤鴨片，首次兩個月沒擺攤，對能夠復業心情超好，「連眼睛都會笑」，但她希望台南市能夠讓夜市攤商優先接種疫苗，讓大家安心做生意。

許女在夜市工作長達數小時，空檔想進食補體力，又怕遭民眾檢舉戶外飲食，竟在攤位旁自備大型帳篷，供攤商躲進帳篷吃飯、喝水，她表示，走到這地步真是無奈。

台南市經發局市場管理處17日前往兩家夜市稽查勸導，未發現違規開單，業者都期待能完全解封內用，讓攤商能夠自食其力。