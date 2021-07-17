繼陽明15日順利完成291.2億元現增案後，台驊投控周五（16）日盤後也公告辦理現金增資，預計發行股數1萬張，主要用於償還銀行借款及充實營運資金，成為今年第二家宣布增資的航運業。台驊周五股價尾盤急殺、重挫逾5％，引發市場關注，PTT網友討論爆棚，不少人認為內情不單純，表示「自己增資買別人股票？高招」、「航運高檔懂玩，被國巨帶壞了」。

航運股后、貨代業台驊投控為擴大營運規模，16日公告將辦理現增案籌措銀彈，預計發行普通股1萬張，含公開銷售股數1000張，若以本周股價推算，現增價約落在195~215元之間，相較台驊上一次在今年1月現增價30元，大增5.5~6倍，顯見今年航運股身價暴漲。

台驊這次增資，其中員工認購股數占10%、公開銷售股數占10%、原股東按持股比例認購占80％，實際發行價格須等主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定。

周五航運族群占大盤資金比重達45%，電子股則降為38%，雖然航運股衝出高人氣，但個股呈現多空交戰局面，貨櫃三雄的陽明一度亮燈漲停，尾盤被敲開，仍上漲9.5％、收在178.5元，陽明和萬海漲幅同時收斂，分別上漲5%至188元、2.6%至286元，而台驊在收盤前15分鐘股價出現戲劇性下殺，終場重挫5.2%至244元，引發市場熱議。

PTT股板網友看到台驊下跌這一幕，紛紛臆測是否跟現金增資有關，不少人認為「尾盤是殺這個？又有人偷看答案」、「這支貨櫃旅行社 又?什麼投資需求 居然學人印鈔票」、「真的套利套起來 爽死一堆內褲線」、「懂玩，不過尾盤殺這麼明顯，好像怪怪的..」、「下周送分題，空死這支」。

還有網友疑惑台驊現增是否跟陽明有關，「6月EPS不會太難看 趁高檔辦現增換鈔票 學陽明而已」、「用股東的錢來買陽明182嗎?」、「陽明的場子不接，自己開一場是在玩啥」、「公司派不是吃素的啦！不要天真以為股市很佛心」、「價格沒出來之前可以慢慢凌遲在船上的水手」。

事實上，備受注目的陽明現增案，預計籌措291.2億元，本周在圈購繳款前，陽明股價殺破182元現增價，因此大股東台驊投控表示，為保障公司股東權益，決定不參與本次陽明海運現金增資認購。但也傳出，台驊董座顏益財對於航運景氣看法未變，以個人身份參與特定人繳款，未看淡航運景氣。

主辦承銷商元大證券15日最後宣布，已與其他協辦承銷商共同完成本次陽明增資案，增資新股將於7月20日上市掛牌。

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