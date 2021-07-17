華視今晚10點《天才衝衝衝》迎來微解封後全新大首播，睽違2個月後強勢回歸，配合政府防疫，製作單位祭出高規格防疫措施確保主持人、來賓與工作人員的健康安全，主持人也分享復工心情，徐乃麟開心地說：「微解封的第一天進棚，當然大家都很高興，會用先前的一些單元，去做一些變化，讓觀眾有新鮮感又可以增加更多樂趣。」

曾國城補充說：「配合政府防疫規定，藝人之間必須架設隔板與戴上面罩，玩起遊戲感覺中間有點隔閡，講話需要提高音量，才可以打破距離讓氣氛跟之前一樣熱絡。」而張文綺更是搞笑地說：「之前防疫期間都待在家裡，只有開開直播跟粉絲互動，這次復工因為太興奮緊張了，所以出門竟然帶了一雙兩隻都是右腳的鞋子來錄影！」讓旁邊的凱希忍不住虧她真是神經太大條了。

本集邀請小鐘、宋少卿、馬力歐、何妤玟、周宜霈、舒子晨、明杰、林莎到節目中挑戰。在「我們是詞擅團體」進行前，小鐘發下豪語說：「因為我之前是念電子電機的，這2個月閒來還買了些零件就組裝出一台摩托車，而且還申請專利唷！等一下遊戲就可以靠我了。」結果第一局「ㄔㄎ」題目中就耗費許多時間，連隊友給的提示都救不了，曾國城在旁邊笑說：「剛剛還瞎掰成這樣，我看你這兩個月是得妄想症了。」

另外在「說問解注」遊戲時，第一題「ㄍㄋㄑ」舒子晨問舉牌的凱希：「最近有發生嗎？」凱希尷尬地否認說沒有，小鐘又補問說：「跟男生有關係嗎？」凱希原本回答沒關係，乃哥卻旁邊焦急著地說：「亂講男生也會有。」舒子晨聽了追問說：「那乃哥會有嗎？」乃哥也立馬撇清說沒有。最後答案揭曉是「更年期」，小鐘就笑說：「看乃哥剛剛的反應彷彿是有經歷過。」

經典單元「記憶Tempo」為了避免人與人的連結，採同隊競賽，同隊挑戰4回合的積分制改良版，第一輪由宋少卿、馬力歐、周宜霈、林莎、張文綺同隊對決，曾國城就說：「乃哥這隊看起來有腦部鈣化的問題。」徐乃麟回嗆說：「你不要一開始就人身攻擊，到時候輸了就難看，不要輸不起唷！」遊戲進行時，馬力歐就用吼的壯大聲勢，以心理戰術來提高記憶力，宋少卿也緊盯隊友，不容許有失分空隙，果然策略奏效首局就拿下高分，當場洗了城哥的臉。《天才衝衝衝》每周六晚10點在華視播出。