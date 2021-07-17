藝人徐若瑄出道多年，演藝事業於台灣、日本、香港地區，都擁有相當不錯的成績，參演過《非誠勿擾》、《茱麗葉》、《孤味》等等電影作品。最近徐若瑄在家中提到，有胃食道逆流的人，可以選擇靜坐來改善，卻意外曬出結實腹肌，引起許多網友直呼：「川姊的腹肌實在太帥了！」

徐若瑄昨（ 16日）在個人Instagram分享最近的生活：「我領悟到了胃食道逆流，很重要的其一大絕招是靜坐，於是我很認真的想靜心，突然覺得練吉他好像也可以靜心，明天試試看靜坐。」她穿著一件短版上衣，露出結實的「川字」腹肌，令人相當佩服她的身材。

徐若瑄最近在家裡練吉他，她戴著一頂鵝黃色的帽子，穿著一件簡單休閒的服裝，拿著一把吉他彈些和弦，她表示：「我正在練一首歌的前奏，捶音音太難了！如果你們聽的出來是哪一首歌，我就離成功的路不遠了！」徐若瑄認真彈吉他的模樣，相當有氣質，引起許多網友的喜愛。

許多網友回應表示：「川姊實至名歸」、「再給我很瘦啊你！逼死誰啊」、「骷髏頭椅好可愛」、「同學，甜食跟咖啡不能一起，甜食前要有鹹才不會漲氣」、「又見川哥，妳一直都是『正流』啊！正能量一直在流動，只是最近胃有點不乖…」「川姐腹肌又來了，但為什麼要偷笑？」