六福村主題遊樂園午後累積500多人次遊園。（六福村提供）

義大遊樂世界的遊行表演吸引許多遊客欣賞。（義大遊樂世界提供）

今（17日）迎來微解封第一個週末，大多民眾仍對出遊玩樂處於保留態度，雖人次不及三級警戒之前的狀況，實際入園人次低於預訂入園的人次，但全台北、中、南部各大遊樂園仍有回流人潮，業者也紛紛勤做各項設施清潔消毒措施，不時提醒遊客隨時戴口罩及保持社交距離，讓玩樂的空間更安全。

位於台中的麗寶樂園表示，陸上遊樂園探索世界上午9點半開園便陸續有遊客抵達，最早入園的遊客7點多分別從台南、桃園出發，許多家長帶著孩子一起入園放電；今日線上預約入園人數約800人，佔總容留人數1800人的4成左右，而截至下午2點時， 實際入園人數約300多人，顯見許多旅客雖預訂卻仍持觀望態度。也因為人潮不多，遊客玩設施不用排隊就能玩得暢快；而天氣炎熱之下，現場還有遊客特別詢問馬拉灣水上樂園何時能開園，大小朋友都希望可以盡快解封，度過能下水消暑的夏天。

高雄的義大遊樂世界早上9點一早開園迎來不少遊客，因推動零接觸的線上購票，線上預約有6、700人，總計當日實際入園人次約400人，比近期平日還來得高。交通部針對遊樂園微解封，採容量管制為40％，換算義大遊樂世界安全承載量為6000人，義大遊樂世界也拉高防疫規格，將原本安全承載量為6000人，自主降載最多只開放1500人入園，要讓民眾玩得安心。

新竹的六福村主題遊樂園表示，午後累積500多人次遊園，而在觀光局的規範下，六福村最高容客量的40％是1萬2000人，園區自己將標準抓得更嚴謹，最多容客量降至10％的3000人，以目前入園的約600人來說，遊園仍有非常寬鬆的距離空間。