南韓奧委會應國際奧委會要求，移除掛在東京奧運選手村被指「反日」的標語。南韓奧運選手日前在東京選手村掛上「反日標語」，南韓媒體稱這是「給日本的一個特別訊息」，但卻引起日本民眾強烈抗議，要求應立即取消這些選手的資格。

南韓代表團在選手村的陽台，掛起了南韓國旗和一條寫著「抗日英雄」李舜臣將軍的抗日名言：「臣還有 5000萬國民的支持和擁護」。這標語是參照16世紀朝鮮抗日名將李舜臣對抗日本海軍時的名言「臣還有12艘戰船」。結果這標語引來日本右翼人士不滿，到選手村外高舉「旭日旗」抗議。

南韓奧委會稍後引述國際奧委會的話，稱南韓標語令人產生「戰爭」聯想，可能違反《奧林匹克憲章》規定。

南韓代表團最後同意移除標語。但國際奧委會也承諾，禁止奧運場館及設施內，展示象徵日本軍國主義的「旭日旗」。在國際奧委會協調下，奧運歸奧運，日韓爭議島嶼主權的口水戰暫時擺一邊。

日本南韓因為竹島（南韓稱獨島）的主權之爭，將戰線延伸到奧運。東京奧運官網的聖火傳遞路線把竹島放入領土地圖，引起許多南韓人不滿及抗議，因此南韓奧運代表團以李舜臣將軍的標語回應日本對竹島／獨島的挑釁。