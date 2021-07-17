高雄市一名51歲女子17日傍晚打完疫苗、留滯現場觀察時，突然全身抽搐，緊急送醫後生命徵象穩定，觀察及檢查中。衛生局表示，該名女子有慢性病史，送醫搶救後已清醒，生命徵象穩定，目前在急診留觀中。

據了解，該女下午前往高雄市文化中心至德堂接種站注射疫苗，在休息區觀察時，突然全身抽搐，嚇壞醫護人員，趕緊撥打119將她送醫急救。

衛生局表示，該女有慢性病史，17日下午接種疫後出現呼吸急促等身體不適情形，經救護車緊急送醫後已清醒，生命徵象穩定，目前急診留觀中。