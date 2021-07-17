高市女子接種疫苗全身抽搐 衛生局回應曝原因 20:532021/07/17 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市一名51歲女子17日傍晚打完疫苗突然全身抽搐，所幸送醫搶救後已清醒，生命徵象穩定。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一名51歲女子17日傍晚打完疫苗、留滯現場觀察時，突然全身抽搐，緊急送醫後生命徵象穩定，觀察及檢查中。衛生局表示，該名女子有慢性病史，送醫搶救後已清醒，生命徵象穩定，目前在急診留觀中。 據了解，該女下午前往高雄市文化中心至德堂接種站注射疫苗，在休息區觀察時，突然全身抽搐，嚇壞醫護人員，趕緊撥打119將她送醫急救。 衛生局表示，該女有慢性病史，17日下午接種疫後出現呼吸急促等身體不適情形，經救護車緊急送醫後已清醒，生命徵象穩定，目前急診留觀中。 疫後人生 長期恐失智、憂鬱症 單日接種28萬人創新高 疫苗涵蓋率破2成 #生命徵象 #急救 #疫苗 #抽搐 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬里飛行傘玩家降落失敗墜落 命危送醫急救 14:282021/07/17 社會 南投縣65快打站同步開打 疫苗接種假日不打烊 17:042021/07/17 生活 陸國家衛健委再次表態：新冠疫苗接種遵循自願原則 10:252021/07/17 兩岸 接種疫苗後死亡 新北今增2例 已累積91例 15:472021/07/17 生活 疫情漸緩 西洋金曲演唱會率先宣布10月TICC開唱 14:252021/07/17 娛樂 277萬人恐預約不到疫苗接種 民眾黨團籲政府精準施打優先族群 11:542021/07/16 政治 布局策略調整 台塑生醫二度申讓聯亞藥持股 14:112021/07/17 財經 男駕車自撞山壁側翻橫躺路中 北宜公路雙向交通壅塞 10:312021/07/17 社會 日本內閣支持率跌至3成3 菅義偉表明將競選連任 19:082021/07/17 國際 17歲少年無照騎阿婆彎重摔腦漿外溢 急救搶命中 19:492021/07/17 社會 濫用救護車 台南1趟收費1400元 04:102021/07/17 地方新聞 生活熱門新聞 桃園增1確診 足跡有家樂福中壢店和百老匯摩鐵 - 生活 4周後才有莫德納可打 100萬人變心改勾AZ - 生活 變頻冷氣開整天比吹8小時更省電？台電揭正確答案 - 生活 高市女子接種疫苗全身抽搐 衛生局回應曝原因 - 生活 準烟花颱風預測路徑「涵蓋整個台灣」 專家曝最可能路線 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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