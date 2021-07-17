新冠疫情爆發迄今，隨著疫苗接種率大幅上升，原是重災區的美國疫情逐漸趨緩，經濟復甦力道強勁，民生需求激增，也引發通膨和供應鏈等隱憂，美國交通部長巴提吉格（Pete Buttigieg）表示，美國面臨港口堵塞、卡車司機不足等供應鏈中斷問題，目前正力求盡速解決，以免拖累經濟復甦。

《路透社》報導，白宮於6月就供應鏈中斷一事，即成立供應鏈中斷小組，由巴提吉格、美國商務部長、農業部長所領導，商討問題和解方，以應對近期所面臨的供應鏈挑戰，緩解當前的瓶頸和限制。

針對美國洛杉磯港、長堤港堵塞，巴提吉格周四（15日）偕同聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission）主席、洛杉磯市長賈亞迪（Eric Garcetti）和其他美國高級官員，召開圓桌會議，商討解決港口堵塞的方法。

巴提吉格指出，「現階段我們需要力求重要的供應鏈趨穩，且沒有任何堵塞的現象，以防經濟復甦受到拖累」；美國有高達約40%的貨物，是經由洛杉磯和長堤港進出口。

此外，不僅航運，巴提吉格上周也同勞工部長華爾希（Marty Walsh）、勞團和卡車運輸業個別召開會議，旨在討論司機人力招募和慰留；勞工部指出，大型長途運輸公司人員流動率超過90%，受到疫情的影響，流動率的加劇，進而使供應鏈中斷。

卡車運輸協會預計，未來10年內需要招募將近110萬名新司機，每年平均約11萬名，方才能跟上人員退休的趨勢，以及不斷成長的需求。