中國大陸神舟12號太空人乘組在軌滿月。中國太空人科研訓練中心太空人醫監醫保室主任介紹，為了確保太空人安全順利的度過3個月的太空生活，天地間每天要完成一次醫學詢問通話、每週要進行一次健康評估，每個月要進行一個綜合評定。經過一個月，現在3名太空人自己也能當半個醫生了。

截至17日，神舟12號已在太空一個月，6月17日9時22分，神舟12號載人太空船成功發射。當天18時48分，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名太空人先後進駐空間站天和核心艙。

7月16號晚上7點多，3名太空人正在聚精會神收看央視新聞聯播節目，從他們進入天和核心艙之後，地面會定時傳送新聞節目，這也是他們獲取地面資訊的最重要的手段之一。

收看完將近一個小時的新聞節目之後，3名太空人正式開啟運動模式，劉伯明正在騎太空自行車，湯洪波在太空跑台上進行運動，指令長聶海勝在跟地面通話，對一天的工作計畫，以及第二天的工作計畫。