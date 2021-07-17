韓國女子團體少女時代當年以9人成員組成，各個都有完美外貌和一雙大長腿，唱跳實力更獲得各大獎項肯定，出道至今14年人氣依然高居不下；團體前主唱潔西卡（Jessica，鄭秀妍）2014年卻爆出，無預警被通知退出團體，掀起爭議，退團後雙方也從未公開互動，近日潔西卡驚喜按讚過去團體代言照，讓支持多年的團粉相當感動。

2014年9月潔西卡突然在微博發文，表示自己「被退出少女時代」，此事震驚韓國演藝圈，而經紀公司SM娛樂隨後就發布聲明，「潔西卡將退出少女時代，少女時代此後以8人組合活動」；主唱退團讓支持多年的粉絲都傷透了心，但潔西卡退團真相至今是個謎，官方統一說法「雙方未能達成共識」。

SM娛樂在2007年推出9人女團「少女時代」。(圖/ 摘自臉書)

而今年5月底潔西卡在個人YouTube頻道中分享，4月時慶祝32歲的影片，畫面傳來疑似徐玄、潤娥和珊妮的聲音，儘管沒獲得證實，但不少粉絲仍很感動；沒想到日前又有網友注意到，潔西卡在IG上悄悄按讚了一張粉絲標註她的少女時代舊照，照片裡是她和俞利、潤娥為泰國代言手機的形象照。雖然只是一個按讚的舉動，卻引來大票團粉朝聖，被這個舉動感到驚喜又不可置信，紛紛表示「眼淚快噴出來」。

2017年少女時代中太妍、珊妮、孝淵、俞利和潤娥和SM娛樂續約。(圖/ 摘自少女時代IG)

少女時代2007年出道時成員有太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥和徐玄，2014年潔西卡退團後就以8人形態活動；在2017年蒂芬妮、秀英和徐玄有個人計劃，沒有繼續和SM娛樂續約，但經紀公司也透露，「少女時代無解散意願，往後的活動會由成員們討論後再做決定」。