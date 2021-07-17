高雄凱旋青年夜市17日重新營業，人潮「微回流」，業者在門口裝設消毒門，讓遊客更放心。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市17日重新營業，人潮「微回流」。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市17日重新營業，攤商開心備料迎客。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市17日重新營業，攤商開心備料迎客。（柯宗緯攝）

微解封首次遇上周末假日，高雄凱旋青年夜市17日重新開幕，原有200攤降載35％，僅出攤70攤，可容留人數控制在515人，希望在遵守防疫規定之下，歡迎遊客回流。特別的是，業者還製作汽機車、行人專用的消毒門，讓民眾更安心逛夜市。

高雄前鎮區的凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場等三大市場，自5月17日就宣布暫停營業，近日由於疫情漸緩，為顧及攤商生計及權益，聯合宣布恢復營業，但凱旋夜市取消周四營業，其餘時間照常。

凱旋夜市主委劉坤松表示，三大市場共同向地主台糖公司，承租1.4萬坪土地，月租金2、300萬，加上基本人事、管銷等費用，又免收攤租2個月，迄今已虧損近2000萬，但台糖方面若要降租的話，必須營業額相較去年同期落差高於5成，才可打5.5折。

劉坤松坦言，有些攤商沒有飯可吃，為養家糊口只能選擇轉行，有人去徵臨時工、高市府「即時上工」等另謀出路，而隨著疫情趨緩，希望能盡快讓攤商營業。

劉坤松強調，這次復業全場採實名制，人流管制，戴口罩、酒精消毒，量體溫，餐飲業不論生熟食都要加蓋或遮罩，也針對體溫測量超過37.5度者不能進場擺攤或消費，另外特別增設汽機車消毒門、遊客步行入內的消毒門，希望讓遊客逛夜市更安心。

劉坤松直說，夜市屬空曠空間，相信只要防疫措施做得好，一定比大賣場、百貨公司安全得多，現在也在爭取疫苗，希望攤商能全面先施打，期待盡早回到正常生活。

不少攤商表示，感謝經發局大力協助夜市做相關防疫規範輔導，也強調夜市會全力配合防疫措施，將防疫做到最好，希望消費者能多多來夜市消費。

此外，興達港觀光漁市自下午13時30分實施人流管制，場內控制容留上限350人，場外則規畫從大發路（興達刀鋪斜對面）北方單一入口進入，採「得來速」方式單行道動線，督導遊客沿大發路往南直線採購，最後由尾端4處出口離開，加速疏散場內人流。

興達港觀光漁市攤集場總幹事鄭瑞益強調，由於上周末湧進大量採買人潮造成排隊人龍，管委會已依市府指引，重新檢討防疫管制措施並規畫人流動線，這次加強人流管制，也將於場內宣導消費者安全社交距離、買完儘速離場，避免群聚感染風險。

高雄市經發局長廖泰翔指出，日前已協同警察局督導、管委會研擬場內容留人數、出入口管制、人車動線、從業人員健康管理、攤位營業規範及顧客進場管理等應變計畫，持續嚴管避免造成防疫破口。