國民黨台南市議員謝龍介建議，中央普發5000元消費券；民進黨立院黨團表示，在這個時候提出任何振興方案，可能會引起群聚效應。前立委郭正亮表示，在馬英九時代，是透過村里長去發消費券，這哪是群聚，而且3天就發完了。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨團應該去研究歷史，馬英九時代，消費券就是透過村里長發放，這哪是群聚，3天就發完了，而發放的方式，決定會不會群聚。如果擔心在郵局發放會群聚，簡單的方法，就用當年馬英九總統任內的招數就好了，透過村里長發放，發放速度快，而且不會有群聚，所以那是發放的邏輯，不要拿群聚當理由。村里長應會很樂於做這件事，因為明年就要選舉了，只是村里長應該會怕，現金如果遺失了怎麼辦？

台北市議員張斯綱則表示，基層的呼聲是為什麼不普發現金，特別是現在拿勞保的收入，作為補貼的標準，其實很多人是保國保，保國保的這些勞工，是論日計酬、論件計酬，比如小吃店幫忙洗碗的阿桑，是當日現領1000元，有很多在環南市場批發商打工的，也是當天做完當天領，所以連民進黨前立委鄭寶清都支持普發1萬元。

至於民眾關心的公投與陳柏惟罷免案，郭正亮指出，公投與罷免合在一起投票，鐵掛的。因為有「反萊豬公投」，陳柏惟是支持萊豬的，根據以前做過的民調，反萊豬都超過6成，而這一項公投也是四個公投裡頭最可能通過的。中選會把它分開投票，就是為了救陳柏惟，除非美國在TIFA做大幅度讓步，那麼吃萊豬就有所得，可是現在還沒有看到。