曾與成龍合拍電影《一個好人》的台灣女星李婷宜，近來因為在直播中崩潰痛哭，讓她昔日錯失《還珠格格》小燕子一角，被趙薇取而代之一事，再次鬧上媒體版面。對此李婷宜今(17日)特地穿著深V性感上衣拍片澄清，坦言的確曾經因這件事傷心失望，遠赴美國療傷，但她的難過早非錯失《還珠格格》，更稱「趙薇的小燕子是最棒的」。

李婷宜今日特地拍片澄清直播痛哭一事，她說自己的確曾經因錯失《還珠格格》小燕子一角，傷心失望並遠赴美國療傷，離開演藝圈一年，但她早就不再為此事影響到她對演藝圈的熱情，強調她日前在直播中傷心難過，更是為了其他事。

李婷宜自嘲是很多人口中錯失《還珠格格》後悔莫及的李婷宜。(取自李婷宜抖音)

「趙薇的小燕子是最棒的。」她認為自己已經很幸運，再重返演藝圈後，還能接到《少年英雄方世玉》嚴詠春這個角色，更順道澄清網路謠言，強調她並非因要接拍《一個好人》或是《少年英雄方世玉》才推掉《還珠格格》，時間點也完全不對，清者自清濁者自濁。

李婷宜大讚趙薇演的小燕子最棒。(取自李婷宜抖音)

李婷宜澄清影片更吸引上百網友留言熱議，「昨天看了直播，她真沒拿這個說事」、「其實對趙薇沒影響，妳如果演了小燕子，趙薇也是演紫薇，兩個女主之一。想想錯失瓊瑤劇確實會遺憾的，很正常的」、「造謠的人真的很過分，姐姐出來澄清是很棒的」。