南投縣政府17日公布最新統計數據強調，累積獲配送劑數10萬2040劑，總接種人數7萬2163人，疫苗使用率已達70.8％。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

施打率遭質疑吊車尾，南投縣政府17日公布最新統計數據強調，累積獲配送劑數10萬2040劑，總接種人數7萬2163人，疫苗使用率已達70.8％，今日針對67至73歲長者(原住民57至63歲者)，接種率達64％，「打」氣踴躍。

衛生局表示，南投縣17日針對67至73歲長者(原住民57至63歲者)新冠肺炎接種設置15處接種站，發放通知單1萬0593人，接種6767人，接種率64％。自7月14日至7月17日累計發放通知單1萬7287人，累計接種1萬0921人，累計接種率63％。

對外界質疑施打率全台效率吊車尾，衛生局表示，累積獲配送劑數10萬2040劑，總接種人數7萬2163人，疫苗使用率已達70.8％。

衛生局指出，「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，請民眾務必依照通知時間接種，請勿提早前往，以避免久候造成群聚。

此外，針對中央開設「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第二輪的南投縣接種狀況，第二輪意願登記人數計1萬8608人，完成預約登記1萬4603人。

16日預約登記2679人，設置33處接種，接種率約93％；17日預約登記2641人，設置44處接種，持續接種中。

衛生局也提醒請民眾攜帶健保卡，如為第二劑接種者，須攜帶接種紀錄卡，於預約時間準時至預約地點接種疫苗。

如民眾錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日的其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。