台北市長柯文哲號稱台北推出千人上工計畫，計畫上路超過一個月，企業累計釋出近7000個職缺，議員吳沛憶發現，民眾來報名市府僅成功媒合45人上工，執行率不到1％，痛批紓困就業淪口號，北市府如此掉漆，說的比做的多。

北市勞動局6月10日推出「你上工，我加薪！千人上工加2萬專案」，提供勞資雙方補助。吳沛憶指出，企業提供6885個職缺等著市府媒合，這對失業民眾來說是及時雨，執行率如此掉漆，市府應儘速檢討、加速執行。

吳沛憶表示，中央預算支持「安心即時上工計畫」，由市府開職缺付薪水，協助失業民眾短期就業，卻有民眾反映市府申請手續繁冗，行政僵化，形同刁難。

吳沛憶說，這些短期工作多為防疫支援人力，例如，市場入口量體溫人員，有民眾資格符合卻一再被刷掉，看得到等不到，許多民眾報名了還在苦等。

吳沛憶強調，台北市說有8千多個紓困就業機會，結果上工人數不到1成，弄這堆計畫到底是真的要幫助失業民眾，還是數字好看新聞稿發了就沒事，這已是北市府style，紓困就業淪口號，說的比做的多，數字也只是參考。

對此，勞動局長陳信瑜指出，北市千人上工截至7月16日統計，已有213家企業加入、提供6925個工作機會，為兼顧防疫及上工效率，以線上投遞履歷方式加速媒合，目前計有3813人次投遞履歷，線上媒合活動再加碼延長至9月30日。

就服處指出，在三級警戒期間，因有些用人機關考量不宜多人群聚，面試速度較為緩慢，就服處也已請各機關改善並加速面試流程，讓民眾迅速上工。