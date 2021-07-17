台南市警六分局長陳錦文（右）前往南區灣裡夜市稽查與宣導防疫措施。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

三級警戒微解封，台南市南區灣裡夜市17日晚間也恢復營業。市警六分局配合市府經發局市場處、南區區公所，前往灣裡夜市聯合稽查與宣導防疫措施，現場營業的攤商約有50攤，人流約100多人，並未查獲違反防疫規定案件。

南區灣裡地區與高雄市茄萣區交界，離市區較遠，餐廳、商店也較少，購物不太方便，加上地處偏遠，入夜後更顯冷清。在地的萬年殿管理委員會為方便地區民眾購買晚餐、消夜，特別提供場地，讓夜市攤商於每周三、六到灣裡擺攤，不僅豐富灣裡地區民眾夜間的生活機能，也成為灣裡的地方特色。

不過，從5月中旬發布三級警戒後，市府也禁止夜市營業，不少攤商因歇業已久，近2個月沒收入，生計大受影響，因此市場處接受灣裡地區民眾的申請，讓灣裡夜市「微開張」，共有83家攤商申請營業，今晚擺攤的攤商則有50攤。

警六分局長陳錦文特別到場提醒民眾，應戴口罩、不要邊走邊吃、保持社交距離、禁內用，禁試吃等防疫作為，也會同市場處、區公所聯合稽查各項防疫措施是否到位，現場並未查獲違反防疫規定情事。

陳錦文強調，夜市雖然只是微開張，但仍須遵守「三罩一套」防疫措施，包括：戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要戴手套及防水圍裙；至於中央雖宣布防疫措施逐步鬆綁，只是防疫警戒等級尚未降級，疫情瞬息萬變，請民眾切勿大意，落實遵守防疫規定，如此才有機會早日降級解封。