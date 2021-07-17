屏東一名李姓男子為了賺取論壇的積分，擅自於網路下載不知名的裸女照片，並以「性感的姐姐」為題上傳至網站，其中一名女子發現裸照被散布憤而報警提告，才揪出這名李男。屏東地院依妨害風化罪，處拘役30日。緩刑2年。

判決書指出，李姓男子於2020年5月間在色情網站上存取不知名的女子裸照2張，為了獲取積分，還將影像分別以「性感的姐姐1」、「性感的姐姐2」為題，上傳到某論壇網站上，案經女子上網瀏覽驚覺照片被散布，憤而報警抓人。

對此，李姓男子於警詢及偵訊期間坦承不諱，檢方認定李男的說詞與報案女子的指稱相符，再透過論壇的網站截圖畫面，以及猥褻影像截圖等，判定自白與事實相符，認定犯行屬實，向法院聲請簡易判決。

屏東地院法官認定，李男僅為了賺取論壇網站的積分，就擅自上傳猥褻影像，已觸犯了刑法第235條第1項以網際網路傳送張貼猥褻影像供人觀覽罪；另，妨害秘密罪部分，因李男是從不知名的網站下載影像，並不曉得該影像是他人不願公開的秘密，主觀上難認有洩露秘密的犯意，此部分予以不起訴處分。

法官考量其坦承犯行，且積極與被害人達成和解等，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑2年，並接受法治教育課程2場次。緩刑期間付保護管束。

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